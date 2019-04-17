القبض على عصابة لسرقة السيارات في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث الجيزة، الأربعاء، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة السيارات بالجيزة.

كان قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، تلقى بلاغاً من موظف، باكتشافه سرقة سيارته الملاكي حال توقفها أمام مسكنه بدائرة القسم، وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي عن تحديد مرتكبي الواقعة، وهو تشكيل عصابي ضم 4 متهمين "مسجلان جنائيًا، وعامل له معلومات جنائية، وعاطل، تخصص في ارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، تم بإرشادهم ضبط السيارة وعُثر بداخلها على لوحات معدنية يدوية الصنع ورخص سيارات "مزورة" وأضافوا بارتكابهم 4 حوادث بدائرة قسم النزهة بالقاهرة ومركز المحلة بالغربية، وأرشدوا عن السيارات المستولى عليها، وجار تكثيف الجهود لضبط الهارب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهم للنيابة للتحقيق.