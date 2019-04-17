بعد 4 وقائع.. سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب كسر الأبواب، بمركز شرطة ههيا. كانت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة ههيا، أفادت قيام 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية مسجلة"، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المساكن بإسلوب كسر الباب. Advertisements عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم، وبحوزتهم "عتلة حديدية"، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وقيامهم بارتكاب " 4 حوادث سرقة بدائرة المركز "، وأرشدوا عن المسروقات "أجهزة كهربائية، مفروشات، أدوات منزلية". تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته للنيابة للتحقيق.

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