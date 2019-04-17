ضبط مرتكبي واقعة سرقة مدرسة بقنا وإشعال النيران بها لإخفاء جريمتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة مدرسة بقنا، وإشعال النيران بها.

كان مركز شرطة دشنا بمديرية أمن قنا، تلقى بلاغاً بنشوب حريق بإحدى المدارس بقرية أبومناع بحري، وبالانتقال والفحص، تبين وجود كسر بباب مكتب مدير المدرسة، ونشوب الحريق به، وقاعة مجاورة له وسرقة "جهاز بروجكتر، 3 شاشة كمبيوتر، جهاز تحكم كاميرات مراقبة الخاص بالمدرسة، 2 سماعة كمبيوتر".

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وتوصلت جهود فريق البحث الجنائي إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم 3 عمال، لهم معلومات جنائية - ومقيمين جميعاً بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وقال المتهمون إنهم عقب سرقتهم الأجهزة من داخل قاعة الاجتماعات بالمدرسة والمجاورة لغرفة المدير قام أحدهم بتحطيم كاميرات المراقبة، وإحضار جركن بداخله "بنزين" من داخل معمل المدرسة، وإشعال النيران بغرفة مدير المدرسة، وقاعة الاجتماعات لإخفاء الأدلة حول واقعة السرقة، وأرشدوا عن المسروقات .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .