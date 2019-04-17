أمن الجيزة: القبض على 3 مشتبه فيهم وتنفيذ 12 حكم قضائي في حملة أمنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء، ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات، والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظراً لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة، وضبط المخالفين، حيث تم القيام بحملة مكبرة بدائرة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام.

وأسفرت الحملة عن تحقيق النتائج الإيجابية في مجال البحث الجنائي عن تنفيذ 14 حكم جزئي – 7 غرامات – 7 اشتباه – 3 تسول – 2 خيال.

وفي مجال مجهود إدارة شرطة المرافق، تم ضبط خلاطة – 2 غرزة شاي – 3 ثلاجة – 25 سلاسل واوتاد حديدية – 70 عرق خشب – 7 ترولي – 50 لوح خشب – 2 برويطة - 5 استاند – 3 ميزان).

وتم تحرير محضر حيال كل واقعة، وتوالت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاته، مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.