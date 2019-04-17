أخبار مصر | "سعفان" و"مراد" يبحثان وضع تصور شامل لآلية توفيق أوضاع العمالة المصرية بالأردن‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سعفان" و"مراد" يبحثان وضع تصور شامل لآلية توفيق أوضاع العمالة المصرية بالأردن‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقي محمد سعفان وزير القوى العاملة، سمير سعيد مراد، وزير العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية؛ لبحث أوضاع العمالة المصرية بالأردن وضرورة أن تقوم تلك العمالة بتصويب أوضاعها لتكون مقيمة بشكل شرعى بالبلاد.

وشدد "سعفان" على ضرورة ألا يكون هناك أى عامل مصرى مخالف فى الأردن، وأكد الطرفان عمق العلاقات المصرية الأردنية، والتعاون المثمر بين البلدين، وأهمية العامل ودوره الكبير في عملية البناء والتنمية التي تخوضها أي دولة تريد تشييدًا وبناءً.

وشدد الوزيران على أهمية وضع تصور شامل لآلية توفيق أوضاع العمالة المصرية بالأردن، وفتح باب تصويب وتوفيق الأوضاع، لتنظيم سوق العمل، وإيجاد علاقات مشتركة تؤكد دعم ومساعدة مسيرة التنمية.

واختتم الوزيران الاجتماع بالتأكيد على أواصر الود والمحبة التي تجميع بين البلدين والشعبين الشقيقين.