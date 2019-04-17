أخبار مصر | اليوم.. مؤتمر العمل العربى يختتم أعماله برعاية الرئيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. مؤتمر العمل العربى يختتم أعماله برعاية الرئيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تختتم أعمال الدورة الـ 46 لمؤتمر العمل العربي، اليوم الأربعاء، والذى انطلقت فعالياته الأحد الماضى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور محمد سعفان وزير القوي العاملة ممثلا عن الرئيس السيسي، و17 وزير عمل عربي ورؤساء وأعضاء وفود منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلى المنظمات العربية والدولية، والاتحادات النوعية والمهنية العربية، وعدداً من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقد شهدت هذه الدورة انتخاب المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيرى لولاية ثانية تستمر حتى عام 2023 ، إلى جانب تكريم الكوكبة السادسة من رواد العمل العرب المؤلفة من 24 رمزاً من 15 دولة عربية، حيث واظبت منظمة العمل العربية كل ثلاث سنوات على تكريم رواد العمل من أطراف الإنتاج الثلاثة فى الدول العربية، وذلك منذ أن أقره مؤتمر العمل العربى فى دورته 30 عام 2003.

كما اعتمدت الدورة ، اختيار المستشار إيهاب عبد العاطي عليان "مصري" عضوًا في لجنة الخبراء القانونيين بمنظمة العمل العربية، فضلا عن حمادة أبو نجمة "أردني"، والدكتور على فيصل الصديقي "بحريني"، ومحمد كشو "تونسي"، والدكتورة إيمان خزعل "لبنانية"، وذلك لفترة ولاية عمل ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويتمتع أعضائها بالحصانات اللازمة لقيامهم بعملهم والمنصوص عليها في اتفاق مزايا وحصانات المنظمة.

و"لجنة الخبراء القانونيين" هي لجنة خماسية مكونة من كفاءات قانونية في مجال قانون العمل يتم اختيارها بشكل دوري من دول عربية متعددة، بحيث يكون من مهامهم وصلاحياتهم دراسة التقارير التي تعدها الدول العربية في مجال تطبيق الاتفاقيات العربية المتعلقة بقطاع العمل والعمال، وإجراء الدراسات القانونية للتشريعات ذات العلاقة بحقوق العمال.

وعقدت علي هامش الدورة جلسة خاصة بأوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي المحتلة، وحضرها نبيل شعث ممثلا عن للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وكميل شاكر أبو سليمـان رَئِيـسُ المُؤتمر، ووزير العمل بدولة لبنان، ورُؤسَاء وأعضَاء الوفُود العَرَبيَّة.

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كما حضر الدورة بتروس بترو، مسئول الاتصال باتحاد النقابات العالمي الذي أدان باسم الاتحاد العالمي ، إعلان دونالد ترامب أن مرتفعات الجولان هي أرض إسرائيلية، مؤكدًا أن الجولان تنتمي إلى سوريا، والقدس ملك فلسطين، مجددًا استنكاره لما أعلنه ترامب.

ومثلت منظمة العمل الدولية في المؤتمر الدكتورة ربا جرادات المدير الإقليمي للدول العربية في المنظمة التي كشفت أن سكان العالم في سن العمل بلغ 5.7 مليار نسمة منهم 3,3 مليار شخص أو 58.4 % يعملون، و172 مليون عاطل عن العمل وذلك في عام 2018.

ونوهت إلي أن معدل البطالة في المنطقة العربية هو الأعلى في العالم، إذ يبلغ 7.3 % في الشرق الأوسط و11.8 % في شمال أفريقيا مقارنةً بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 5 %..

وقد شهدت الدورة الحالية عددا من الموضوعات المهمة يأتى على رأسها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربى فايز المطيرى ، وعنوانه: "علاقات العمل ومتطلبات التنمية المستدامة"، ليقاطع بين مستقبل أسواق العمل العربية وواقع القوى العاملة، ودور الشراكة الحقيقية بين أطراف الإنتاج الثلاثة بهدف المساهمة فى تحقيق خطط ورؤى التنمية المستدامة فى الدول العربية بشكل تكاملى وفعال.

كما استعرضت الدورة بندين فنيين: الأول تحت مسمى: "تعزيز دور الاقتصاد الأزرق لدعم فرص التشغيل" أما البند الثانى تحت عنوان "دور التكنولوجيا الحديثة فى إدماج الأشخاص ذوى الإعاقة فى سوق العمل" .

واستعرض المؤتمر عدداً من البنود التى تقدم تقارير عن نشاطات وإنجازات المنظمة، ومجلس إدارتها واللجان النظامية المعنية بالحريات النقابية والخبراء القانونيين وشئون عمل المرأة العربية؛ ولجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات، وبهدف توحيد المواقف والرؤى العربية كما يناقش مذكرة المدير العام للدورة 108 لمؤتمر العمل الدولى 2019.

