أخبار مصر | "عبدالعاطي" عضوا بلجنة الخبراء القانونيين بمنظمة العمل العربية‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبدالعاطي" عضوا بلجنة الخبراء القانونيين بمنظمة العمل العربية‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد مؤتمر العمل العربي في دورته السادسة والأربعين المنعقدة حاليا في القاهرة، اختيار المستشار إيهاب عبد العاطي عليان "مصري "عضواً في لجنة الخبراء القانونيين بمنظمة العمل العربية.

وهي لجنة خماسية مكونة من كفاءات قانونية في مجال قانون العمل يتم اختيارها بشكل دوري من دول عربية متعددة، بحيث يكون من مهامهم وصلاحياتهم دراسة التقارير التي تعدها الدول العربية في مجال تطبيق الاتفاقيات العربية المتعلقة بقطاع العمل والعمال، وإجراء الدراسات القانونية للتشريعات ذات العلاقة بحقوق العمال.

كما اعتمد المؤتمر - المنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبحضور وزير القوي العاملة محمد سعفان ممثلا عن الرئيس السيسي، و 17 وزير عمل عربي ، ورُؤسَاء أصحاب الأعمال والعمال، وأعضَاء الوفُود العَرَبيَّة-باقي تشكيل اللجنة من حمادة أبو نجمة "أردني"، والدكتور على فيصل الصديقي "بحريني"، ومحمد كشو "تونسي"، والدكتورة إيمان خزعل "لبنانية"، وذلك لفترة ولاية عمل ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويتمتع أعضائها بالحصانات اللازمة لقيامهم بعملهم والمنصوص عليها في اتفاق مزايا وحصانات المنظمة.