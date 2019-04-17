أخبار مصر | 30 ألف صيدلانيا يوقعون على رفض الحراسة القضائية (مستندات)

وقع ما يقرب من 30 ألف صيدلانيا أمس بالجمعية العمومية العادية لانتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية، على استمارة رفض الحراسة القضائية على النقابة، مؤكدين على احترامهم للدستور المصري الذى نص فى مادته رقم 77على رفض الحراسة على النقابات المهنية.

وتقدم مجلس نقابة صيادلة مصر بخالص الشكر والتقدير لجموع صيادلة مصر والذين عزفوا ملحمة فى تاريخ نقابتهم أمس ونزلوا بكثافة للدفاع عن إرادتهم الحرة واختيار ممثليهم عبر انتخابات حرة نزيهة تمت تحت إشراف قضائي كامل.

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وتقدم مجلس النقابة أيضا بالشكر والتقدير لمستشارى مجلس الدولة الإجلاء على ما بذلوه من جهد لخروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة، مما اظهر العرس الانتخابي فى أبهى صورة.

وأوضحت النقابة أنها ستظل دائما وأبدا البيت الكبير لكل صيادلة مصر، داعيةً جموع الصيادلة التى احتشدت أمس أمام صناديق الاقتراع، بالاحتشاد مرة أخرى للمشاركة فى عرس مصر الديمقراطي القادم الخاص بالتعديلات الدستورية من أجل مصرنا الغالية.

وأشارت النقابة إلى أن النتائج التى نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وبالمواقع الإخبارية نتائج أولية، وأن النتائج النهائية ستعلنها اللجنة العليا للانتخابات فى الجمعية العمومية العادية المقرر تنظيمها يوم 26 أبريل.