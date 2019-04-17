أخبار مصر | "العبد" في البرلمان لحل مشاكل شركات الأدوية البيطرية والقيمة المضافة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العبد" في البرلمان لحل مشاكل شركات الأدوية البيطرية والقيمة المضافة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استضاف الدكتور عبدالهادى القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الدكتور يوسف العبد عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين ورئيس لجنة الأدوية والشركات ومجموعة من أصحاب شركات الأدوية البيطرية لعرض مشاكل شركات الأدوية البيطرية وضريبة القيمة المضافة والآثار السلبية المترتبة عليها.

وصرح دكتور يوسف العبد بأنه تم مناقشة مشاكل وتحديات الأدوية البيطرية وعلى رأسها ضريبة القيمة المُضافة وأيضا تطبيقها بأثر رجعى وتأثيرها علي صناعة الدواجن وارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك، والتأثير السلبى على المنتج والمربى وأرتفاع الاسعار فى النهاية على المواطن وضرب صناعة وطنية و التأثير على الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى انه تم تسليم رئيس ائتلاف دعم مصر مذكرة من لجنة الأدوية والشركات بالنقابة العامة للاطباء البيطريين تفصيلية وكاملة على المشاكل التى تواجه شركات الأدوية والأعلاف واضافات الأعلاف والضريبة المضافة عليها وغيرها من المشاكل التى تواجه الأطباء البيطريين والتى تواجه هذه الصناعة الوطنية.

ووعد الدكتور عبدالهادى القصبى بعرض المشكلة والمذكرة على اللجان المختصة بمجلس النواب لاتخاذ الاجراءات التى تحمى هذه الصناعة والمنتجين والمربين والمستهلك والاقتصاد المصرى، واتخاذ اجراءات سريعة وضع الحلول لمعالجة هذه المشاكل.

وتقدم العبد بخالص الشكر للدكتور عبدالهادى القصبى على الاستضافة الكريمة لأكثر من ساعتين وتفهم المشكلة والوعد بالعمل على حلها قريبا، موضحا ان اللقاء جاء بحضور أعضاء لجنة الأدوية والشركات وأصحاب شركات الادوية البيطرية والدكتور محمد فوزى صاحب المجهود والتنسيق الكبير والدكتور احمد الفقى والدكتور محمد عمارة والدكتور محمد مصطفى.