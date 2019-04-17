أخبار مصر | مصر للطيران ترفع حالة الطوارئ استعدادا لشهر رمضان

أعلنت شركة مصر للطيران للخدمات الجوية رفع حالة الطوارئ والاستعداد بقوائم طعام الإفطار والسحور للعاملين في قطاع الطيران المدني والشركات الشقيقة وذلك بتنظيم عرض مبتكر للوجبات بمقر الشركة في مطار القاهرة.

حيث تم توجيه الدعوة إلي شركات القطاع والتي حضر ممثلو ا قطاع الطيران المدني واستعرضوا قوائم الطعام التي لاقت إعجاب الحضور من حيث الشكل والطعم وثراء الوجبات بشكل يرضي أذواق العاملين والعملاء فضلا عن التركيز والمتابعة المستمرة؛ لخطوات تحديث الوجبات المقدمة لعملاء الشركة من خطوط الطيران المصرية والأجنبية انطلاقا من الخطة العامة لتحديث وتطوير كافة عناصر الإنتاج من خطوط إنتاج المطابخ؛ لتحديث خطط التدريب مع توفير الدعم البشري والتقني من خبراء مصريين وأجانب ومراجعة جداول إجازات وراحات العاملين خاصة في موسم العمرات.

وقد أوضح المهندس هشام عبد الحفيظ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية، بأن خدمة العاملين وتموين حفلات الإفطار والسحور إنما يأتي استمرارا لتاريخ من الإتقان والمحافظة علي التميز حيث تعمل الشركة علي تطوير الأداء واستحداث أحدث خطوط الإنتاج ودعم العنصر البشري بالخبرات المصرية والأجنبية وذلك؛ لتقديم الأفضل دائما سواء لتموين الرحلات الجوية أو جمهور المستهلكين من السوق المحلي.