أخبار مصر | وفد مصرى رفيع يزور الخرطوم للتأكيد على دعم خيارات الشعب السودانى

يجرى وفد مصرى رفيع المستوى زيارة إلى دولة السودان للوقوف على تطورات الأوضاع الجارية والمتسارعة التى يمر بها السودان الشقيق فى هذه اللحظة الفارقة من تاريخه، للتأكيد على دعم مصر الكامل لخيارات الشعب السودانى وإرادته الحرة.

وكان قد أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، اتصالا هاتفيا مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، أكد خلاله دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، ومساندتها لإرادة وخيارات الشعب السوداني الشقيق في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة.

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وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء في السودان، ومؤكدا على الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل وحرص مصر الكامل على دعم السودان لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني.

كما استمع الرئيس الى تقدير الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي لتطورات الأوضاع في السودان والجهود التي يبذلها المجلس العسكري الانتقالي في التعامل مع الأوضاع الراهنة.و أعرب الرئيس عن ثقته في قدرة الشعب السوداني ومؤسسات الدولة على استعاده الاستقرار وتحقيق الامن والحفاظ على مقدرات دولة السودان.

وأكد الرئيس السيسى، على أهمية تكاتف الجهود الاقليمية والدولية الرامية لمساعدة السودان الشقيق على تحقيق استحقاقات هذه المرحله ومواجهة الازمة الاقتصادية لما فيه صالح الشعب السوداني.