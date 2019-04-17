أخبار مصر | اليوم.. 'الصحفيين' تستقبل طلبات وتظلمات التموين الخاصة بالزملاء وأسرهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. 'الصحفيين' تستقبل طلبات وتظلمات التموين الخاصة بالزملاء وأسرهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حماد الرمحي عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه يستأنف تلقي طلبات الزملاء الخاصة بتظلمات وطلبات التموين، كل يوم أربعاء من كل أسبوع، بمقر النقابة، بدءًا من الساعة 12 ظهرًا حتى الـ3 مساءً.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن المستندات المطلوبة هي: "صورة بطاقة التموين، صورة الرقم القومي، صور بطاقات/ أو شهادات ميلاد المستفيدين، صورة كارنيه نقابة الصحفيين".

وأكد "الرمحي" أن تظلمات وقف البطاقات بسبب "فاتورة الكهرباء أو المحمول أو السيارة أو المدارس الأطنبية، أو الضرائب"، تُقدم على موقع دعم مصر، نظرًا أن وزارة التموين لا تستقبل طلبات ورقية".