أخبار مصر | مصر للطيران تحتفل باستلام "طائرة الأحلام"

احتفل وفد مصر للطيران مساء أمس، باستلام الطائرة الجديدة الثانية من طراز طائرة الأحلام الـ٧٨٧-٩، حيث حضر الحفل عدد كبير من ممثلي كبريات الشركات العالمية المصنعة والمشاركة في تصنيع هذا الطراز وهم رولزرويس، باناسونيك، آيركاب وبوينج إلى جانب وفد الشركة الوطنية من الطيارين وأفراد الركب الطائر ومهندسي الصيانة وقطاع التخطيط واقتصاديات التشغيل وسلطة الطيران المدني وتطوير المنتج وقطاعي المالي والقانوني.

هذا وقد حرصت الشركة على تكريم شركائها في النجاح وتسجيل هذه اللحظة بتبادل الهدايا التذكارية، ومن المقرر أن تغادر الطائرة صباح اليوم الأربعاء من مركز تسليم الطائرات بمقر مصنع ايفيريت بسياتل لتصل مطار القاهرة الدولي يوم غدٍ الخميس ١٨ أبريل الجاري في تمام الثانية عشر ظهر.