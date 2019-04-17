أخبار مصر | الزناتي: عرض مسرحية 'الأشفور باشا' على مسرح نقابة الصحفيين غدًا الخميس بالمجان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزناتي: عرض مسرحية 'الأشفور باشا' على مسرح نقابة الصحفيين غدًا الخميس بالمجان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن استضافة النقابة، عرض مسرحية "الأشفور باشا"، غدًا الخميس، من تأليف وإخراج الفنان يس الضوي، وبطولة الفنان جلال العشري.

وقال في تصريحات صحفية، إن المسرحية سيتم عرضها بالمجان للصحفيين وأسرهم وذويهم والجمهور لمدة ٥ أيام، من الخميس وحتى الإثنين المقبل، وذلك بالتعاون مع فرقة السامر المسرحية التابعة لهيئة قصور الثقافة.

وأضاف "الزناتي" أن ن أبطال عرض المسرحية هم الفنانين: "نهال أحمد، دينا مجدي، إيهاب عزالعرب، محمد النبوي، وفاء زكريا، جمال يوسف، منى عبدالستار، أحمد الأسد، محب محمد، أمير فيصل"، وكلمات الأغاني من تأليف الفنان يس الضوي، موسيقى وألحان أحمد خلف، وتوزيع موسيقى محمد الكاشف، وديكور وملابس أحمد الأسد، وأداء حركي محمد عشري، ومخرج مساعد محمود بغدادي، ومساعد مخرج محمود شوقي، وتنفيذ الإخراج محمد الهادي.