أخبار مصر | الأزهر الشريف ينعى ضحايا الفيضانات في باكستان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزهر الشريف ينعى ضحايا الفيضانات في باكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ضحايا الفيضانات في أقاليم "البنجاب" و"بلوشستان" و"خيبر باختونخوا" بباكستان، الذي أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والجرحى، وأدى إلى إلحاق الضرر بالعديد من المنازل.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء لباكستان حكومةً وشعبًا ولأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وأن يجنب العالم الكوارث والمصائب.

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