أخبار مصر | الأزهر الشريف ينعى ضحايا الفيضانات في باكستان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزهر الشريف ينعى ضحايا الفيضانات في باكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ضحايا الفيضانات في أقاليم "البنجاب" و"بلوشستان" و"خيبر باختونخوا" بباكستان، الذي أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والجرحى، وأدى إلى إلحاق الضرر بالعديد من المنازل.
وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء لباكستان حكومةً وشعبًا ولأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وأن يجنب العالم الكوارث والمصائب.
وأعلنت السلطات الباكستانية إنقاذ أكثر من 150 شخصًا بعدما أحاطت بهم مياه الفيضانات التى ضربت البلاد الخميس الماضى.
وذكرت قناة (سماء تى فى) الباكستانية، أن المروحيات التابعة للجيش أجلت المواطنين العالقين جوًا بعدما علقوا قرابة 3 أيام بمنطقة (بولان) فى إقليم (بلوشستان).
وأضافت أن المواطنين أسهموا فى أعمال الإغاثة وأنه تم نقل العالقين إلى أماكن آمنة بعد عبور المنطقة المغمورة بالمياه.