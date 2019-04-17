مصر | مد أجل النطق بالحكم على 70 متهماً بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة" لـ22 مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مد أجل النطق بالحكم على 70 متهماً بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة" لـ22 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة مد اجل النطق بالحكم علي 70 مُتهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة" لجلسة 22 مايو المقبل.

كانت هيئة المحكمة قد أعادت فتح باب المرافعة لإثنين من المتهمين الجدد، اليوم الأربعاء، وحجزت الجلسة المقبلة الموافق 22 مايو للنطق بالحكم.

يصدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوى واسامة عبد الظاهر وأمانة سر أحمد رضا.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم سبعين متهماً، إتهامات تأسيس و إدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة) اانشأت على خلاف أحكام الدستور و القوانين كان الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور و القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب وإستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة ، وقتل ثلالة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني ، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة ، وحيازىة مفرقاتTNT وإعانة على لفرار من وجه القضاء و إستعمال القوة و العنف ضد موظفيين عموميين.

واتهمت النيابة كل من احمد عبد الرحمن محمود البطاوي 27 سنه ترزي حريمي "محبوس " و اشرف ادريس عطيه القزاز و اسمه الحركي حمزة "هارب" و محمود إدريس عطيه القزاز "هارب" و علام السيد علام القزاز "هارب" و أشرف أحمد رجب الجندى "هارب" و عاطف شحات عبد العال الجندى "هارب"و إيهاب أحمد محمد السيد "هارب"و محمد عبد اللطيف حنفى السيد الرفاعي 36 سنه حاصل علي ليسانس شريعه و قانون "محبوس " و محمد صلاح سعيد عبد ربه 31 سنه ترزي حريمى "محبوس " ووليد احمد رجب الزنداحى 40 سنه فنى تبريد و تكيف "محبوس " و اسلام كمال أبو الفتوح 25 سنه عامل براد بشركه "محبوس " و إسلام محمود عبد الفتاح و شهرته إسلام المجنون 26 سنه "محبوس " و فايز زكى علي أبو داغر "هارب " و أحمد حسين فرج صفار 30 سنه متدوبفي شركه كمبيوتر "محبوس " أحمد حنفى بكر أحمد و شهرته أحمد أبو يوسف 41 سنه مالك مصنع "محبوس" و أحمد عبد الفتاح عبد الله "هارب " و عبد الحميد محمد محمدي صاحب مكتب عقارات "محبوس " أمجد علي عبد العزيز حلاوة 28 سنه مبلط سراميك "محبوس " و وائل عبد الحسن خليفه "هارب " و أحمد السيد حسن عبد النبى 30 سنه نقاش.

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وكما اتهمت محمد حسن عبود أبو حمد 30 سنه فلاح "محبوس و احمد حمدي عبد الغني 37 سنه محامي "محبوس " و يوسف أحمد عبد الفتاح عبد الله طلب "هارب" و هيثم مجدى حنفى شحوت "هارب" و سعيد عبد العزيز جعفر "هارب و أحمد فتحى عبد الخالق الخشينى"هارب" و عبد النبى إسماعيل الجارحىزياده"هارب" و محمد عياد علي شنن "هارب " علي عياد علي شنن "هارب" و عصام يحيي علي عمر "هارب" وهيثم يحيي علي عمر "هارب " و خالد زكريا علي أبو سنه "هارب " و عبد الرحمن السيد علي القصاص "هارب " و فهد العقباوي السيد العقباوي 19 سنه طالب " مفرج عنه " و محمد علي الرشيدى "هارب" و هيثم فتحى خليل الطويل 20 سنه عامل "محبوس " وأحمد رفعت أحمد موسى "هارب" و أشرف طه محمد أبو حواصل 20 سنه تاجر مواد بناء "محبوس " و بلال جمال شعيب 32 سنه فنى الوميتال "محبوس " و أحمد محمد ذكى السيد الطايش 27 سنه سائث "محبوس" و احمد محمد أحمد رجب الذندحى 16 سنه خياط ملابس حريمي "محبوس" وماهر جميل عبد العظيم القهاوي 39 سنه مهندس زراهعي "محبوس.

وتم اتهام أحمد محمد حمزة يحيى المكاوي 20 سنه طالب "محبوس" و أشرف سعد حسن الزناري 41 سنه صاحب محل ملابس "محبوس " و محمد جمال السيد علي الغول "هارب" و محمود نصر طه جمعه الطيار 19 سنه جزار "محبوس " و عشمان عبد الفتاح موسي الجندي "هارب" و خلاد مصطفى علي القناوي "هارب" و عماد أشرف ناصر "هارب" وسعيد السيد حماد"هارب" وسعيد طه الشيمى ابو حواصل 27 سنه نقاش "محبوس" ورشاد سالم سعد جمعه سالم 18 سنه طالب بالصف الثالث الأزهري "محبوس" و مصطفى فرحات علي باب ه الشيخ "هارب" و عمرو أشرف رزق عبد العال "هارب" و علاء ربيع محمد علي المليجى29 صاحب شركه نظافه "محبوس" السيد حامد محمد الجمل 29 سنه فلاح "محبوس " و وجدى سيد أحمد أحمد 32 سنه كميائى "محبوس" و مصطفى سعيد عبد السلام أحمد المطراوي 39 سنه فني اول دراسه عمل "محبوس" و أحمد صوابي محمد صوابى "هارب" و يوسف أبراهيم يوسف 27 سنه سائق "محبوس " و أحمد صالح منصور أبو صالح "هارب" و محمد جمال زكي السيد الطايش "هارب" و صلاح محمد البدوى "هارب " و علي أسامه علي واعر البطاوي "هارب" و امين إبراهيم عبد اللاه عيسي "هارب" و محمد نجاح مبروك السيد " هارب" و عبد اللطيف حسن الصاوي "هارب " و طه احمد عبد الفتاح مطره 22 سنه سباك "محبوس" و إبراهيم رزق حافظ الشحيمى 43 سنه تاجر عقارات.

وتبين انهم في عام 2013 بدائرة مركز شرطه كرداسه قام المتهمون من الاول حتي الحادي عشر بتاسيس و ادارة و اخرين مجهولين عصابه "لجنه المقاومه الشعبيه بناهيا و كرداسه " علي خلاف القانون كان الغرض منها الدعوي الي تعطيل احكام الدستور و القانون و منع مؤسساتالدوله من ممارسه اعمالها و كان الارهاب و استخدام العنف هو الوسيله في تحقيق و تنفيذ اغراض تلك الجماعه

وقام المتهمون من الثاني عشر حتي التاسع و الستين انضموا و اخر متوفى و اخرين مجهولين للجماعه مع علمهم باغراضها مشتركين في تحقيق ذلك الغرض مستخدمين الارهاب كوسيله لتحقيق مأربهم وقام المتهمون التاسع و العاشر و الثاني عشر و الثالث عشر و الرابع عشر و الواحد و العشرون في فجر يوم 23 سبتمبر بقتل المجني عليه جمال عطا الله عمدا مع سبق الاصرار و الترصد لظنهم قيامه بمعاونه الامن فقاموا بالتوجه لمسكنه حاملين الاسلحه الناريه و أطلوا وابلا من الاعيرة الناريه تجاهه و وقف باقي المتهمين يراقبون الطريق.

وكما قام المتهم التاسع محمد عبد اللطيف حنفي في 25 يناير 2015 و اخر مجهول المجنى عليه صلاحالدين أحمد همام لاعتقادهما ملاحقه المجني عليه لهما راغبا في ضبطهما حال فرارهما من مسرح ارتكابهما لحادثه أضرام النيران في المجلس المحلي لمدينه كرداسه فبادرابأطلاق النار عليه.

فيما قام المتهمين العاشر والثانى عشر والثالث عشر و الخامس عشر و الاربعين والسادس و الستين في16 مايو 2015 بقتل امين الشرطه أحمد عبد الله أحمد عبد العال بقطاع الامن الوطنى عمدا مع سبق الاصرار و الترصد من اجل الانتقام منه و قاما بحيازه أسلحه ناريهو ذهبوا لمكان تواجد المجني عليه واطلقوا عليه وابلا من الاعيرة الناريه في جسده مما ادي الي مقتله وقام المتهمون بحيازة اسلحه ناريه مشخشنه بنادق اليه سريعه الطلقات مما لا يجوز ترخيصها و ذخائر و بنادق خرطوش كما احرزوا مواد مفرقعه "ثلاثى نيتروتولوين tnt ".