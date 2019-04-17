مصر | سقوط تشكيلين عصابيين لسرقة السيارات والمساكن بالجيزة والشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط تشكيلين عصابيين لسرقة السيارات والمساكن بالجيزة والشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكدت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة ههيا قيام 4 أشخاص (لهم معلومات جنائية مسجلة ) بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المساكن بأسلوب كسر الباب.
وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم وبحوزتهم (عتلة حديدية ).
وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وقيامهم بإرتكاب ( 4 حوادث سرقة بدائرة المركز ) وأرشدوا عن المسروقات ( أجهزة كهربائية، مفروشات، أدوات منزلية).
وفى سياق متصل تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من موظف بإكتشافه سرقة سيارته الملاكى حال توقفها أمام مسكنه بدائرة القسم.
وأسفرت جهود فريق البحث الجنائىعن تحديد مرتكبى الواقعة تشكيل عصابى ضم ( 4 متهمين " مسجلان جنائيًا"، عامل له معلومات جنائية، عاطل) تخصص فى إرتكاب وقائع سرقةالسيارات بإسلوب المفتاح المصطنع.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم عدا العامل، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب، تم بإرشادهم ضبط السيارة وعُثر بداخلها على لوحات معدنية يدوية الصنع وكذا رخص سيارات ( مزورة) وأضافوا بإرتكابهم ( 4 حوادث بدائرة قسم النزهة بالقاهرة ومركز المحلة بالغربية) وأرشدوا عن السيارات المستولى عليها، وجارى تكثيف الجهود لضبط الهارب.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.