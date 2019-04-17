مصر | 3 عمال يشعلون النيران بمدرسة بقنا عقب سرقتها لإخفاء الجريمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 عمال يشعلون النيران بمدرسة بقنا عقب سرقتها لإخفاء الجريمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، مرتكبي واقعة سرقة مدرسة وإشعال النيران بها في قنا.

وتلقى مركز شرطة دشنا بلاغا بنشوب حريق بإحدى المدارس الكائنة بقرية أبو مناع بحرى الكائنة بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين وجود كسر بباب مكتب مدير المدرسة ونشوب الحريق به وقاعة مجاورة له وسرقة ( جهاز بروجكتر، 3 شاشة كمبيوتر، جهاز تحكم كاميرات مراقبة الخاص بالمدرسة، 2 سماعة كمبيوتر ).

وتوصلت جهود فريق البحث الجنائى إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم ( ثلاثة عمال " لهم معلومات جنائية" - ومقيمين جميعًا بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا ).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة وأضافوا أنهم عقب قيامهم بسرقة الأجهزة من داخل قاعة الإجتماعات بالمدرسة والمجاورة لغرفة المدير قام أحدهم بتحطيم كاميرات المراقبة وإحضار جركن بداخله "بنزين" من داخل معمل المدرسة وإشعال النيران بغرفة مدير المدرسة وقاعة الاجتماعات لإخفاء الأدلة حول واقعة السرقة، وأرشدوا عن المسروقات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

