مصر | تاجر يستعين بعاطل لقتل صديقه لخلافات مالية بينهما بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تاجر يستعين بعاطل لقتل صديقه لخلافات مالية بينهما بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت أجهزة الأمن بقطاع الأمن العام بالاشتراك مع مباحث الإسكندرية، غموض العثور على جثة صاحب محل وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة، صديقه وعاطل بسبب خلافات مالية.

وتلقى قسم شرطة ثان العامرية بلاغا العثور على جُثة صاحب محل سجائر، أسفل كوبرى النوبارية بالطريق الدولى تجاه الإسكندرية دائرة القسم وبطيات ملابسه ( مبلغ مالى، شريط أقراص مخدرة، قطعة من مخدر الحشيش ).

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

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و توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب تلك الواقعة شخصين ( تاجر سجائر - مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل - سبق إتهامه فى قضيتى تموين، وعاطل - مقيم بالقاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وقرر الأول وجود شراكة بينه وبين المجنى عليه في تجارة السجائر، وحدث خلاف مالى بينهما فخطط للتخلص منه وفي سبيل ذلك إستعان بالثانى وأعدا سيارة ملاكى (مستأجرة) وقاما بإستدراج المجنى عليه بدعوى توسطه لإنهاء خلافات بين الثانى وزوجته وبالطريق مكان العثور، فقاما بإنزاله من السيارة والتعدى عليه بالضرب وخنقه فأوديا بحياته، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستخدمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

