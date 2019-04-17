مصر | بلاغ يتهم وليد شرابي بالتحريض على ارتكاب عمليات إرهابية في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ يتهم وليد شرابي بالتحريض على ارتكاب عمليات إرهابية في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 5807 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه القاضي الهارب وليد شرابي القيادي البارز لجماعة الإخوان وتنظيمها الدولي بالتحريض والتخطيط للقيام بعمليات إرهابية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها.

وأضاف محمود في بلاغه، أن الهارب شرابي ينتقل ما بين تركيا وأمريكا للتحريض ضد مصر وعقد اجتماعات ومؤتمرات مشبوهه مع بعض الأجهزة المخابراتية المعادية لمصر ومنها المخابرات القطرية والتركية، وذلك بتعليمات صادرة له من جماعة الإخوان الإرهابية للتخطيط والتحريض ضد الدولة المصرية وتدبير المؤامرات ضد مصر ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية ونشر الفوضى والاضطرابات داخل البلاد وبث الرعب في نفوس المواطنين وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد والإضرار بالمصالح العليا للبلاد وحث المجتمع الدولي على التدخل في الشأن الداخلي المصري ونشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين.

وأشار في بلاغه، إلى أن وليد شرابي الهارب إلى تركيا تلقى تمويلات مالية طائلة من المخابرات القطرية والتركية لتنفيذه مخططات جماعة الإخوان الإرهابية ضد مصر، وأنه يعقد مؤتمرات صحفية يهاجم فيها رئيس الجمهورية وقيادات الدولة ومؤسساتها ويحرض على ارتكاب الاعمال الإرهابية في حق مصر علانية عن طريق فيديوهات يقوم بنشرها عبر صفحته الرسمية والقنوات الإخوانية المعادية للدولة المصرية.

وطالب محمود في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ وليد شرابي، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله الأراضي المصرية، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج أسمه على قائمة النشرة الحمراء والقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.

