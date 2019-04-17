وزير العمل اللبناني: استثناء للمصريين بشأن الإجازات

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كميل أبو سليمان وزير العمل اللبناني

بحث وزير القوى العاملة محمد سعفان، مع كميل أبو سليمان وزير العمل اللبناني، أوضاع العمالة في البلدين والمشكلات التي تواجهها، والآليات التي تلزم لحل تلك المشكلات بصورة متبادلة. وأكد أبو سليمان أنه منذ تولى مسئولية الوزارة وهو يعمل على إحداث تغيير في منظومة العمل، خاصة وضع آليات تمنع الفساد في استقدام العمال والتى تتحول إلى إتجار بالبشر، مشيرا إلى أن هناك عمالا يدخلون لبنان للعمل في تخصصات معينة، ثم يتم استغلالهم للعمل في مجالات مثل النظافة وغيرها، جاء ذلك على هامش مؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا في القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعلن أبو سليمان أنه تم استثناء العمالة المصرية التي تتقدم لإجازة من تقديم ما يفيد اشتراكهم في منظومة الضمان الاجتماعي، من واقع الاتفاقية المبرمة بين البلدين والتي تقضي بالمعاملة بالمثل، مشيرا إلى أنه يعمل على حل مشكلات العمالة المصرية في القريب العاجل.من جانبه، أشاد "سعفان" بهذه الخطوات من الجانب اللبناني،