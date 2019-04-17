شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» ترفع حالة الطوارئ استعدادًا لرمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت شركة «مصر للطيران» للخدمات الجوية استعدادها لشهر رمضان، بتقديم أفضل ما لديها للمسافرين وللعاملين في قطاع الطيران المدني والشركات الشقيقة، وذلك بتنظيم عرض مبتكر للوجبات بمقر الشركة في مطار القاهرة.

ووجهت الشركة الدعوة إلى شركات القطاع، حيث حضر ممثلو قطاع الطيران المدني واستعرضوا قوائم الطعام التي لاقت إعجاب الحضور من حيث الشكل والطعم وثراء الوجبات بشكل يرضي أذواق العاملين والعملاء، فضلا عن التركيز والمتابعة المستمرة لخطوات تحديث الوجبات المقدمة لعملاء الشركة من خطوط الطيران المصرية والأجنبية انطلاقا من الخطة العامة لتحديث وتطوير كافة عناصر الإنتاج من خطوط إنتاج المطابخ لتحديث خطط التدريب مع توفير الدعم البشري والتقني من خبراء مصريين وأجانب ومراجعة جداول إجازات وراحات العاملين خاصة في موسم العمرات.

وأوضح المهندس هشام عبدالحفيظ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية، أن خدمة العاملين وتموين حفلات الإفطار والسحور إنما يأتي استمرارا لتاريخ من الإتقان والمحافظة على التميز، حيث تعمل الشركة على تطوير الأداء واستحداث أحدث خطوط الإنتاج ودعم العنصر البشري بالخبرات المصرية والأجنبية وذلك لتقديم الأفضل دائما سواء لتموين الرحلات الجوية أو جمهور المستهلكين من السوق المحلي.