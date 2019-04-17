شكرا لقرائتكم خبر عن «نائب وزير التربية والتعليم»: المعلم هو أساس نجاح العملية التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني لشؤون المعلمين: «أن المعلم هو أساس نجاح العملية التعليمية.. مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على حل المشكلات أو العقبات التي تقابل المعلمين».

وقال «عمر» -خلال الإجتماع الدوري للمعلمين صباح اليوم الأربعاء الموافق(17-4)- أن هناك رابطاً إلكترونيًا على موقع الوزارة الإلكتروني، إلى جانب وجود رقم للفاكس، تم تخصيصهما للمعلم، يمكن من خلاله القيام بعرض المشكلة الخاصة به، حتى يتم حل المشكلات بشكل مباشر وأسرع.

وأضاف أن :«الهدف من تنظيم الوزارة مسابقات للمعلمين، هو إتاحة الفرص للجميع، والوصول إلى أفضل المعلمين ثقافة وعلماً والتزاماً وخلقاً» من أجل الإرتقاء بالعملية التعليمية.. مؤكداً أن الوزارة تحرص على تحقيق العدل، ومبدأ المساواة، والشفافية، في تلك المسابقات.

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وتم خلال الإجتماع مناقشة العديد من النقاط للوصول إلى أنسب الحلول لها، ومنها الإنتداب، وتغيير المسمى الوظيفي، حيث وافق الدكتور «محمد عمر» لبعض المعلمات المغتربات على الإنتداب لمحافظة أخرى للقرب من محل السكن، مع عدم وجود عجز، بالإضافة إلى موافقته الفورية لتغيير طبيعة العمل لإحدى المعلمات لظروفها المرضية.

كما وجه «عمر» بحل مشكلة تغيير المسمى الوظيفي لأحد المعلمين بإعداد برنامج تدريبي له، وعند إجتيازه التدريب يتم تغيير المسمى، حيث إنه يعمل كأخصائي صحافة منذ تعيينه، وذلك بشرط عدم وجود عجز في تخصص أخصائي صحافة، وكذلك لمعلم أخر حصل على مؤهل في اللغة الإنجليزية، ويريد العمل كمعلم لغة إنجليزية بشرط حصوله على شهادة التويفل الدولية.

كما أمر بالتحقيق الفوري في شكوى إحدى المعلمات، والتي أفادت بتعسف المسؤولين في نقلها إلى وظيفة أعلى، رغم ترشحها لها، ووضع من هو أقل كفاءة منها، بالإضافة إلى شكوى أخرى من معلمة، والتي أشارت إلى وقوع جزاء وإستبعاد دون سبب، مؤكداً أن الهدف من التحقيق هو الوصول إلى الحق ورد الظلم.

كما تم عرض بعض المشكلات التي هي قيد التحقيق، وقد وعد الدكتور« محمد عمر» بسرعة إنتهاء التحقيق والوصول إلى قرار نهائي فيها.