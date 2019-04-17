شكرا لقرائتكم خبر عن أنسي الشافعي نقيبا لـ«صيادلة الإسكندرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصيادلة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، نتائج جولة التجديد النصفي لمجلس النقابة الفرعية للصيادلة بالإسكندرية التي جرت أمس الثلاثاء، بمقر النقابة بمنطقة سموحة.

وأسفرت النتائج عن فوز الدكتور محمد أنسي الشافعي، بمقعد النقيب بعدد أصوات 1669 صوتا، بينما حصل كلا من منافسيه الدكتور محمد إبراهيم إبراهيم الرفاعي على 571 صوتا، والدكتورة أماني محمد خليفة قريطم على 13 صوتا.

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وفاز بعضوية مجلس النقابة الفرعية فوق 15 سنة، وفقا لترتيب الأصوات «إبراهيم أنسي إبراهيم، 1782 صوتا، نشوة حسن محمود 1518 صوتا، محمد صالح 1492 صوتا، ونورهان فاروق أحمد، 1184 صوتا»، كما حقق في ذات المنافسة على مقاعد فوق سن 15، كريستين ألبرت اسكندر، 1166 صوتا، تلاها محمد جابر محمد، بعدد أصوات 729، وحصلت المرشحة نجوى محمد كامل على 645 صوتا.

وفي المنافسة على عضوية مجلس النقابة الفرعية تحت 15 سنة حصل المرشح أشرف علم الدين الإمام، على 1657 صوتا، تلاه تامر فخري عبدالوهاب، بنتيجة 1542 صوتا، وأحمد محمود محمد الجارحي، بعدد 1490 صوتا، ثم دينا السيد بسيوني، بعدد 1462 صوتا«، فيما حقق بذات المنافسة»أحمد ماهر محمد، 951 صوتا، بسنت أحمد حسين، 785 صوتا، مريم جمال الدين حسن، 554 صوتا، وماهر جهاد الدين حسن، 183 صوتا«.

وشهدت انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة الفرعية للصيادلة بالإسكندرية، إقبالًا كثيفا خلال عملية التصويت التي أجريت أمس الثلاثاء، بمقر النقابة بمنطقة سموحة شرق الاسكندرية بالتزامن مع انتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.