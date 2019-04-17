شكرا لقرائتكم خبر عن محذرًا من «مصمصة الشفايف».. رئيس جامعة القناة يدعو للمشاركة في استفناء الدستور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعى الدكتور طارق راشد رئيس جامعة القناة، طلاب وطالبات الجامعة إلى المشاركة بفعالية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب، مطالبهم بأن يقولو رأيهم بحرية.

وقال «راشد» خلال كلمة له في مؤتمر البحوث الطلابية بكلية العلوم وسط حشد من الطلاب: «لا نمارس أي نوع من السياسة ولكن مجرد تثقيف سياسي».

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وحذر الدكتور طارق راشد رئيس جامعة القناة، مما وصفه بـ«السلبية، وعدم المشاركة في بناء الوطن وصنع مستقبله، والجلوس على الكنبة ومصمصة الشفايف خلال أيام الاستفتاء والاكتفاء بمجرد المشاهدة».

ووجه حديثه قائلا«خليك إيجابي وشارك»، نافيا، ما تردد من أنباء عن منح إجازة بالجامعة خلال أيام الاستفتاء، مؤكدا استمرار الدراسة بالجامعة، ومؤكدا على أن مصر تمر بمرحلة عظيمة من الانجازات التي تقوم بها الدولة المصرية، وتحتاج تطوير مهارات الطلاب وقدراتهم للعمل في المشروعات المستقبلية التي تحتاج مهارات اللغة والحاسب الآلي لافتا إلى أن الجامعة تساهم في توفير فرص عمل لهم من خلال منتديات وملتقيات التوظيف التي تشارك بها وآخرها ملتقى الشركات الصينية الكبرى بالجامعة والتي وفرت 100 فرصة عمل لأبناء الجامعة من الخريجين.

وطالب في ختام كلمته للطلاب بأن يفخروا بمصريتهم وانتماءهم لمصر العظيمة التي ستصبح قوة اقتصادية كبرى المرحلة القادمة بفضل الله ثم شعب عظيم وجيش وشرطة وقيادة مخلصة تتمثل في الرئيس السيسي الذي يعمل ليلا ونهارا من أجل الوطن والمواطن، وتلك شهادة حق يسجلها للتاريخ.