شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر شلبي نقيبًا لـ«صيادلة بني سويف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار هاشم فوزي، وكيل مجلس الدولة، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصيادلة الفرعية ببني سويف، عن نتائج الإنتخابات التي أجريت الثلاثاء.

Advertisements

وأسفرت الإنتخابات عن فوز الدكتور ياسر شلبي، بمنصب النقيب، وفوز كلا من: الدكتور أحمد عشري والدكتور محمد ذكي والدكتور عمرو الروبي، بمقاعد العضوية فوق السن، والدكتور عامر الريدي والدكتورة سالي الخولي وميرنا عزت، بمقاعد العضوية تحت السن.

وأجريت الإنتخابات بين 20 مرشحًا وسط إقبال متوسط، من أعضاء الجمعية العمومية، لإنتخابات مجلس جديد للنقابة العامة، ومجلس للنقابة الفرعية مكون من «نقيب و3 أعضاء فوق السن و3 تحت السن».

وتنافس على منصب النقيب، كلا من: ياسر شلبي، أمين عام النقابة الفرعية الحالي ومحمد ممدوح الشريف، عضو مجلس النقابة الفرعية الأسبق، وتنافس على عضوية فوق السن، 6 مرشحين هم: أحمد عبدالله خلف ومحمد أحمد ذكي، وأحمد سيد عشري، وعمرو الروبي، وإيمان أبوعوف، ومحمد سمير، و12 مرشحًا تحت السن، هم: «إسلام حسام مؤمن، وتوفيق حسين، وليديا نور، وسالي الخولي، وإسراء عصام، ومحمد أبودولة، ومريم قدواني، وعامر الريدي، وإسحاق غالي، وميرنا عزت، ومحمد زعزوع، وجانيت وهبة.