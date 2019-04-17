شكرا لقرائتكم خبر عن وفد مصري رفيع المستوى يزور السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يجري وفد مصري رفيع المستوى، الأربعاء، زيارة إلى دولة السودان، للوقوف على تطورات الأوضاع الجارية والمتسارعة التي يمر بها السودان الشقيق في هذه اللحظة الفارقة من تاريخه، للتأكيد على دعم مصر الكامل لخيارات الشعب السوداني وإرادته الحرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفد مصري رفيع المستوى يزور السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.