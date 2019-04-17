شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يرأس اجتماع المجلس الاستشاري المصري الهولندي للمياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، الأربعاء، بمدينة لاهاي، فعاليات الاجتماع الوزاري للمجلس الاستشاري المصري الهولندي للمياه، برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وكورا فان نيوين هاوزن، وزيرة البنية التحتية والمياه الهولندية.

واستعرض الاجتماع أهم أنشطة المجلس الاستشاري المصري الهولندي للمياه منذ الاجتماع الماضي للمجلس الذي عُقد في شهر مايو 2018 مع عرض ملخص عن نتائج الدراسات ومهام العمل التي قام بها عدد من الخبراء الهولنديين في مصر.

وشملت تلك الدراسات دراسة حول تطوير نظم الصرف المغطى في مصر ورفع كفاءته من خلال الاطلاع على أحدث نظم الصرف المغطى في العالم وتطبيق ما يتناسب معها مع الظروف المصرية، وكذلك دراسة حول تحسين نوعية المياه في شبكات المصارف، بما يعمل على تعظيم كميات مياه الصرف الزراعي المعاد استخدامها، وقد تمت تلك الدراسات بالتعاون مع الهيئة المصرية لمشروعات الصرف.

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كما شملت الدراسات أيضًا دراسة حول حماية وتطوير شواطئ بورسعيد في مواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر، وكذلك وضع شروط مرجعية لإعداد خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية، حيث تمت تلك الدراسات بالتعاون مع الهيئة المصرية لحماية الشواطئ.

وقام المجلس كذلك بعدد من الدراسات، بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حول استراتيجية معالجة الصرف الصحي، وكذلك معالجة والتخلص الآمن من الحمأة الناتجة من محطات الصرف الصحي ومشروع لنظام الإنذار المبكر من الأمطار في مدينة الإسكندرية كمثال للتعامل مع الأمطار الغزيرة في المدن والمناطق الحضرية.

وتعرض الاجتماع لأهم نتائج مهمة فريق العمل من الحكومة الهولندية إلى مصر، والتي تمت خلال الفترة من 2 إبريل حتى 11 إبريل الجاري، والتي كانت تهدف إلى وضع إطار عام لاستئناف برنامج التعاون الإنمائي للحكومة الهولندية في مصر، بعد غياب لمدة 6 سنوات منذ عام 2013، مع تحديد أهم مجالات التعاون والمشروعات التي سيتم إدراجها في البرنامج الإنمائي الجديد، والمقدم في شكل منحة من الحكومة الهولندية، والذي سيستمر حتى عام 2022، ويركز البرنامج الإنمائي الجديد على مشروعات إدارة المياه وعلاقتها بتحقيق الأمن الغذائي.

ويضم الوفد المصري، الذي يترأسه الدكتور محمد عبدالعاطي، أعضاء المجلس من وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من الجانب المصري، بينما حضر الاجتماع من الجانب الهولندي أعضاء المجلس من وزارة البنية التحتية والمياه ووزارة الخارجية والشراكة الهولندية للمياه.