شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدولة: انتهاء توزيع وتسكين القضاة.. و«غرفة عملياتنا» تتلقى شكاوي المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراءات توزيع القضاة المقرر مشاركتهم في الإشراف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المزمع إجراؤه الأسبوع المقبل، حيث أكد المستشار فؤاد عبدالفتاح، نائب رئيس مجلس الدولة، الأمين العام، أن موقع الهيئة نشر أماكن اللجان وتوزيع قضاة مجلس الدولة عليها، وكذا إعلان أماكن تسكينهم بالنسبة للقضاة المقرر إشرافهم على الاستفتاء بالمحافظات.

وأشار «عبدالفتاح»، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، إلى أن مجلس الدولة كان قد أرسل في وقت سابق كشفًا بأسماء وأعداد قضاة المجلس المشاركين إشرافيًا على هذا الاستفتاء، موضحًا أنهم نحو 2900 قاض بمختلف الدرجات القضائية من إجمالي 3000 قاض، وأن هناك عددًا قليلًا منهم اعتذر لأسباب مرضية وأعذار أخرى قهرية حالت دون مشاركتهم في الاستفتاء.

وقال أمين عام مجلس الدولة إن المجلس، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، سيشكل غرفة عمليات، يترأسها رئيس المجلس بنفسه، تكون في حالة انعقاد مستمر طوال أيام إجراء الاستفتاء، تكون مهمتها التواصل مع جميع قضاته في جميع أنحاء الجمهورية، وتذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء عملهم بالتنسيق المباشر مع الهيئة الوطنية للانتخابات وإخطارها الفوري بأي منها، مؤكدًا أن الغرفة مستعدة لتلقي حتى شكاوى المواطنين وليس القضاة فقط إذا حدث أي شىء خارج عن المألوف خلال أيام الاستفتاء داخل وخارج اللجان لتوافي بها أيضًا الهيئة الوطنية للانتخابات.