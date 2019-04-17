شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة والبنوك عطلة 5 أيام بمناسبة أعياد تحرير سيناء والقيامة المجيد وشم النسيم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تقرر تعطيل العمل بالبنوك، والبورصة المصرية، وسوق المال، لمدة «٥ أيام»، اعتباراً من الخميس، الموافق ٢٥ أبريل الجاري، وحتى الإثنين ٢٩ أبريل، بمناسبة الاحتفال بأعياد تحرير سيناء، والقيامة المجيد، وشم النسيم.
كما تقرر إعتبار يوم الأربعاء الموافق«أول مايو» المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، على أن يستأنف العمل يوم الخميس ٢ مايو.
كانت هذه تفاصيل خبر البورصة والبنوك عطلة 5 أيام بمناسبة أعياد تحرير سيناء والقيامة المجيد وشم النسيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.