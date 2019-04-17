شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة والبنوك عطلة 5 أيام بمناسبة أعياد تحرير سيناء والقيامة المجيد وشم النسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقرر تعطيل العمل بالبنوك، والبورصة المصرية، وسوق المال، لمدة «٥ أيام»، اعتباراً من الخميس، الموافق ٢٥ أبريل الجاري، وحتى الإثنين ٢٩ أبريل، بمناسبة الاحتفال بأعياد تحرير سيناء، والقيامة المجيد، وشم النسيم.

كما تقرر إعتبار يوم الأربعاء الموافق«أول مايو» المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، على أن يستأنف العمل يوم الخميس ٢ مايو.