شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة 10 آلاف جنيه للإعلانات المخالفة على المباني الأثرية وأملاك الدولة العامة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، القرار رقم «5026» لسنة 2019، بشأن حظر الإعلان على المباني الأثرية، ودُور العبادة، والأسوار المحيطة بها، وأملاك الدولة العامة، والمباني أو أجزاء المباني، التي تكون مخصصة لخدمة عامة تباشرها الحكومة أو الهيئات العامة الإقليمية، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والنصب، والتماثيل المُقامة على أرض مخصصة للمنفعة العامة، وقواعدها، والمتنزهات، والأرصفة، والأسوار المحيطة بها، والمنشآت والأعمدة، والأجهزة وغيرها من التركيبات المخصصة لخدمة عامة، والمقامة على أرض مخصصة لمنفعة عامة بنطاق المحافظة.

ووجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، كلًا في دائرة اختصاصه، بإزالة الأعمال المُشار إليها، وتحصيل مبلغ قدره «10000» جنيه لكل متر فيما أقل، قيمة إزالة المخالفة.

وجاء هذا القرار للصالح العام، وبعد الاطلاع على القانون رقم «43» لسنة 1979، بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم «66» لسنة 1956، بشأن تنظيم الإعلانات، وذلك للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للأبنية المختلفة بنطاق المحافظة، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.