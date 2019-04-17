شكرا لقرائتكم خبر عن علماء «القلب» يطالبون بالسماح بتقنين زراعة القلب في مصر من متوفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب أطباء وعلماء وباحثون في جراحة القلب من مختلف دول العالم الدولة المصرية والأزهر الشريف بالسماح بزراعة القلب من الموتى أو الموتى إكلينيكيًا ووضع الضوابط القانونية اللازمة التي تضمن إنقاذ حياة مئات من مرضى القلب في مصر.

وأكدوا، خلال فعاليات مؤتمر جراحة القلب بطب القناة، بمشاركة نحو 50 من كبار الجراحين في العالم من المتخصصين في جراحة القلب، بضرورة وضع آلية قانونية تدعم هذا المجال، الذي يسهم في إنقاذ حياة الآلاف من المصابين ومرضى القلب في العالم ودول أوروبا وأمريكا، التى حققت نجاحات كبيرة في زراعة القلب.

وأكد الدكتور هانى الدمياطى، رئيس قسم جراحة القلب في جامعة القناة، أن الدول الأوروبية، وتحديدًا بريطانيا، تزرع سنويًا ما لا يقل عن 100 عملية زرع قلب وبنجاح من مرضى عمليًا وعلميًا هم موتى إكلينيكيًا، وقاموا بالتوقيع على التبرع بأعضائهم في حياتهم.

واقترح «الدمياطى» أن يتم عقد لقاءات بين كبار الجراحين في مصر والعالم مع أي مسؤول لشرح ما يحققه هذا العلم في خدمة البشرية واتخاذ إجراءات تحافظ على حياة المرضى وتحميهم في الوقت نفسه من أي مخاوف تتعلق بتجارة الأعضاء ووضع ضوابط قانونية صارمة.

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ودلّل على حديثه بالإشارة إلى عدد من المواطنين المصريين الذين أجروا عمليات زرع أعضاء وزراعة قلب من مرضى هم موتى إكلينيكيًا في أوروبا والصين، ونجحوا في أن يمارسوا حياتهم بشكل طبيعى حتى الآن رغم مرور أكثر من خمسة عشر عامًا على إجراء عمليات الزرع.

وكشف د. محمد عبده، سكرتير المؤتمر، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لجراحة القلب، عن توقيع بروتوكولات تعاون علمى بين الجامعة وعدد من كبرى المراكز الطبية والجامعات العالمية لإرسال أطباء مصريين للاستفادة من الجديد في مجال جراحات القلب والشرايين ونقلها إلى مصر، لافتًا إلى قيام عدد من الجراحين بالمؤتمر بإجراء عمليات دقيقة في القلب لعدد من المرضى بالمستشفى الجامعى وفتح خطوط اتصال مع جراحين عالميين خلال إجراء العمليات لتبادل الخبرات، بجانب ورش عمل لصغار الجراحين المصريين الشباب، وتشارك الجمعية البريطانية لجراحة القلب والصدر فيها.

وقال إن جراح قلب صيني يُجرى أول عملية من نوعها في العالم في المستشفى الجامعي، وآخر من بلجيكا يُجرى عملية في الصمام الأورطي، وجراحًا يُجرى عملية بالمنظار الصدري، وجميعها مجانًا لمرضى مصريين.

وقال محمد عثمان، جراح مصري في القلب والصدر بجامعة كمبردج، إنه يشارك مع نخبة من كبار الجراحين العالميين في مجال القلب والصدر، وإن المؤتمر يناقش زراعة القلب والرئة، لافتًا إلى أن بريطانيا تُجرى 100 عملية من مرضى متوفين.

وأضاف أن مصر لديها برنامج ناجح في زراعة الأعضاء من أحياء، ولكن تحتاج إلى برنامج لنقل الأعضاء من موتى، لافتًا إلى أن بعض الدول العربية بدأت برامج لزراعة الأعضاء من موتى، داعيًا مصر إلى أن تبدأ وتشارك العالم هذا البرنامج لإنقاذ المئات من المرضى، مؤكدًا أن مصر لديها الكوادر الطبية والعلماء القادرين على نجاح المبادرة.