شكرا لقرائتكم خبر عن «محمد سرحان» يفوز بمقعد نقيب صيادلة المنيا لفترة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية للصيادلة بمحافظة المنيا نتائج انتخابات التجديد النصفي، التي أُجريت أمس الثلاثاء، والتى انتهت بفوز الدكتور محمد سرحان محمد سرحان بمنصب نقيب الصيادلة بالمحافظة- لفترة ثانية- وذلك بعد حصوله على 602 صوت، بينما حصل مُنافِسه الدكتور أيمن عبدالعظيم شحاتة على 278 صوتًا، وحصل المرشح على المنصب ذاته، الدكتور خالد سعد أحمد سلطان، على 49 صوتًا، بينما حصل الدكتور هشام صبحي حلمي قليني على 40 صوتًا، حيث تسابق المرشحون الأربعة على مقعد النقيب الفرعى.

وعلى مقعد النقيب العام، حصل الدكتور كرم كردي على 278 صوتًا، وحصل الدكتور ثروت محمد كمال على 232 صوتًا، تلاهما الدكتور مصطفى أبوالعزم الذي حصل على 222 صوتًا.

وعلى مقاعد شمال الوجه القبلي تحت السن، حصل الدكتور أحمد خليل محمد خليل على 599 صوتًا، وحصل الدكتور خالد رشاد على 294 صوتًا، وعضوية نقابة المنيا.