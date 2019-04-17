شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. حسن راتب يقود أضخم تظاهرة احتفالية لدعم التعديلات الدستورية بين الجمعية المصرية للدراسات التعاونية واتحاد التعاونيات والجمعيات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ـ غدا.. راتب وعبد الظاهر وعبد القوى فى أضخم تظاهرة لدعم التعديلات الدستورية بالمعهد العالى للدراسات التعاونية

بمناسبة اليوبيل الذهبى للجمعية المصرية للدراسة التعاونية الجمعية الرائدة للحركة العلمية مع الحركة الشعبية، يُقيم الدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسة التعاونية غدا الخميس، الملتقى العلمى "انزل وشارك .. وقول رأيك"، وبالتعاون مع الاتحاد العام للتعاونيات برئاسة د. أحمد عبد الظاهر، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية برئاسة د. طلعت عبد القوى، وبحضور قادة كل من، الحركة التعاونية والجمعيات الأهلية وبمشاركة نخبة من العلماء والمثقفين والفنانين والمهتمين بالشأن العام.

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وتقدم قناة المحور غدا الخميس، تغطية خاصة للاحتفالية، وتذاع عبر تقارير تليفزيونية خاصة على مدار اليوم.

وتُقام أضخم مظاهرة انتماء للتنمية والاستقرار لمساندة التعديلات الدستورية، لتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

تنظم الاحتفالية الكبرى غدا الخميس، الساعة الواحدة ظهراً بمقر قاعة الاحتفالات الكبرى بالمعهد العالى للدراسات التعاونية "شارع القصر العينى".



