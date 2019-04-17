شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية تعقد ندوة عن استطلاع هلال رمضان وظروف رؤيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم منذ قليل، معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، ندوة علمية حول رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وذلك بمقر المعهد. وتأتى الندوة تحت رعاية الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، ويحاضر فيها عدد من الأساتذة والخبراء المتخصصين بعلوم الفلك وأبحاث الشمس بالمعهد. ويشارك فى الندوة الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، والدكتور أسامة رحومة رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد، والدكتور محمد غريب أستاذ الشمس بمعهد الفلك، وممثلين عن دار الإفتاء وهيئة المساحة.



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