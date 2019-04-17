شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر 4 رحلات دولية عن مواعيد إقلاعها بمطار القاهرة لظروف التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع 4 رحلات جوية دولية عن المواعيد المقرر لها بجدول التشغيل، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل لكل رحلة.

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قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن المطار شهد تأخر رحلة خطوط شركة طيران الشرق الأوسط رقم 305 المتجهة إلى بيروت، وتأخر خطوط لوفتهانزا رقم 8291 المتجهة إلى فرانكفورت، بسبب أعمال الصيانة.

وأضافت المصادر، أن رحلة الخطوط السعودية رقم 382 المتجهة إلى جدة، تأخرت عن موعد إقلاعها، وأيضا تأخرت رحلة الخطوط التركية رقم 693 المتجهة إلى اسطنبول، بسبب ظروف التشغيل.