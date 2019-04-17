انت الان تتابع سعفان يبحث مع الأردن أوضاع العمالة المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بحث محمد سعفان وزير القوى العاملة، مع سمير سعيد مراد، وزير العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية أوضاع العمالة المصرية بالأردن وضرورة أن تقوم تلك العمالة بتصويب أوضاعها لتكون مقيمة بشكل شرعى بالبلاد. وأكد الطرفان عمق العلاقات المصرية الأردنية، والتعاون المثمر بين البلدين، وأهمية العامل ودوره الكبير في عملية البناء والتنمية التي تخوضها أي دولة تريد تشييدًا وبناءً. وشددا على أهمية وضع تصور شامل لآلية توفيق أوضاع العمالة المصرية بالأردن، وفتح باب تصويب وتوفيق الأوضاع، لتنظيم سوق العمل، وإيجاد علاقات مشتركة تؤكد دعم ومساعدة مسيرة التنمية.

واختتم الوزيران الاجتماع بالتأكيد على أواصر الود والمحبة التي تجميع بين البلدين والشعبين الشقيقين.وبحث سعفان، مع سامر أنطوان سلامة وكيل وزارة العمل بدولة فلسطين، سبل التعاون بين الجانبين في مجالات عمل الوزارتين خاصة بعد استحداث وزارة جديدة في الحكومة الفلسطينية تختص بريادة الأعمال.وذكر بيان صادر عن