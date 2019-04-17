سفير مصر بالكويت: انتهاء استعدادات استفتاء الدستور

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سفير مصر بالكويت طارق القوني
أعلن سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، انتهاء السفارة من جميع الاستعدادات الخاصة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتي ستعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن موعد إجرائها في موعد لاحق اليوم، قائلا: "أتوجه بالشكر لأبناء الجالية المصرية بالبلاد، على مشاركتهم الإيجابية في جميع الاستحقاقات الانتخابية السابقة، وانخراطهم في الدفاع عن قضايا الوطن وهمومه، انطلاقا من حس وطني متميز، جسده تبوؤ تلك الجالية للمرتبة الأولى، كأعلى الجاليات تصويتا في جميع الاستحقاقات الانتخابية التي عقدت خارج مصر".
وحث القوني، جميع المصريين المقيمين في الكويت، على المشاركة بكثافة وبكل حرية، من أجل التصويت على التعديلات الدستورية المقترحة، وذلك في أعقاب إعلان المواعيد المقررة للاستفتاء، مشيرا إلى أن التصويت سيكون بمقر السفارة المصرية، بحي السفارات بمنطقة الدعية، مؤكدا أن المشاركة في الاقتراع، حق دستوري، وواجب وطني،
وحول التسهيلات التي ستقدمها السفارة للناخبين، أوضح أن السفارة انتهت من تجهيز حزمة من التسهيلات للناخبين، تتضمن التنسيق مع السلطات الكويتية، للسماح لهم بالانتظار في منطقة "الجزيرة الخضراء" المواجهة لحى السفارات، مع توفير حافلات ترددية لنقل الناخبين من "الجزيرة الخضراء" إلى السفارة للإدلاء بأصواتهم، وإعادتهم مرة أخرى إلى "الجزيرة الخضراء"، وذلك لصعوبة دخول جميع الناخبين إلى حي السفارات، ووتوفير مشقة الزحام عليهم.
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