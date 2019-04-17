انت الان تتابع السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قطار - صورة أرشيفية

أعلنت هيئة السكة الحديد عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الأربعاء، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 40 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 30 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 35 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 20 دقيقة. وتعتذر الهيئة للمسافرين عن التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل.

وأعلنت هيئة السكة الحديد، يوم السبت الماضي، أن الإيرادات المحققة خلال الفترة من 1 إلى 7 أبريل الجاري بلغت 41.7 مليون جنيه، في حين بلغت الإيرادات في الفترة المماثلة من الشهر الماضي 33.4 مليون جنيه، ما يعني زيادة الإيرادات خلال الأسبوع الأول من أبريل بنحو 8.3 مليون جنيه بنسبة 25%.وأوضحت الهيئة أن تنفيذ

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