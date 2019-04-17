انت الان تتابع سعفان: تدريب شباب فلسطين على ريادة الأعمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد سعفان وزير القوى العاملة

بحث وزير القوى العاملة محمد سعفان، مع سامر أنطوان سلامة، وكيل وزارة العمل بدولة فلسطين، سبل التعاون بين الجانبين في مجالات عمل الوزارتين، خاصة بعد استحداث وزارة جديدة في الحكومة الفلسطينية، تختص بريادة الأعمال. وذكر بيان صادر عن وزارة القوى العاملة، اليوم الأربعاء، أن اللقاء جاء على هامش الدورة الـ46 لمؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا في القاهرة حتى 21 أبريل الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور 17 وزير عمل عربيا، ورؤساء وأصحاب الأعمال والعمال، وأعضاء الوفود العربية.

ووفقا للبيان، أبدى سعفان استعداد الوزارة للتعاون ونقل الخبرات المصرية للشباب الفلسطيني، وتدريبهم على كيفية إقامة المشروعات الصغيرة. وأكد أن موقف مصر تجاه فلسطين ثابت لا يتغير، مشددًا على أن مصر تدين دومًا الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بصفة عامة، وعمال فلسطين بصفة خاصة، وتعدّ أن القضية الفلسطينية

Advertisements