شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كمال عبدالحافظ نقيبًا لـ«صيادلة كفرالشيخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد عرابي، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصيادلة في كفر الشيخ، عن فوز الدكتور محمد كمال عبدالحافظ بمقعد نقيب الصيادلة بكفرالشيخ، حيث حصل على ٦٧٦ صوتا، بينما حصل منافسيه الدكتور محمد فهمي حسين، النقيب السابق على ٤١٩ صوتا، والدكتور أيمن نبيل عبدالحميد شهاب على ٢٤٨صوتا، والدكتور أحمد رفعت على ٤ أصوات فقط.

وأضاف عرابي أن المقاعد الثلاثة لعضوية النقابة فوق السن، فاز بها كل من الدكتورة شيماء صبحي عبدالمنعم عكاشة بعدد أصوات 759، والدكتور محمد عبدالحميد عبدالحميد إبراهيم بـ566 صوتا، والدكتور أحمد حسن محمد بدر بـ548 صوتا، وفاز بمقاعد عضوية النقابة تحت السن كل من الدكتور أحمد محمد يوسف بـ688 صوتا، والدكتورة دعاء الزاهي أحمد محمد بـ658 صوتا، والدكتور عمرو حسين مرتضى بـ508.

بينما حصل الدكتور كرم كردي، المرشح على مقعد النقيب العام لصيادلة مصر، على 561 صوتا.