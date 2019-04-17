شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة حية بـ«إسعاف الإسكندرية» للتدريب على إنقاذ الأرواح (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الاسكندرية، بتفعيل المبادرات التي تخدم المجتمع المدنى، بشتى قطاعاته. نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة، بالتعاون مع هيئة الإسعاف، تجربة حية بواسطة سيارات إسعاف في إطار مبادرة «الإسعافات الأولية».

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التدريب على عمليات الإنقاذ بالإسكندرية

التدريب على عمليات الإنقاذ بالإسكندرية

التدريب على عمليات الإنقاذ بالإسكندرية

وقالت «الشريف» إن المبادرة تأتى ضمن سلسلة المبادرات التي أطلقتها مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية لتوعية أبناء المديرية بكل ما يؤهلهم ويزيد من خبراتهم الحياتية، حيث تهدف المبادرة إلى التعرف على كيفية إنقاذ حياة الأشخاص وإزالة خطر الموت عنهم، خصوصا في الحالات الطارئة جدا، التي تتطلب تدخلا سريعا وعاجلا لإنقاذ حياة الشخص المصاب ومنع حدوث أي مضاعفات خطيرة للمريض وإزالة الضرر عنه قدر المستطاع، لحين وصوله إلى المستشفى لتلقي العلاج المناسب.

التدريب على عمليات الإنقاذ بالإسكندرية

التدريب على عمليات الإنقاذ بالإسكندرية

وتناولت الورشة التوعوية كيفية تقديم الدعم النفسي والمعنوي للمصابين وتشجيعهم على تحمل الألم لحين وصول فرق الإنقاذ المتخصصة أو لحين وصول المصابين إلى المستشفى، مما يسهم في بث الطمأنينة في نفس الشخص المصاب.

التدريب على عمليات الإنقاذ بالإسكندرية

التدريب على عمليات الإنقاذ بالإسكندرية

التدريب على عمليات الإنقاذ بالإسكندرية

شارك في الورشة الدكتور أحمد عبدالحميد استشاري أمراض الباطنة والسكر ومدير ادارة صحة البيئة بمنطقة العامرية الطبية، والدكتورة سحر النحاس منسق منطقة شرق الطبية واستشاري علوم الجودة الشاملة ومسؤولة الثقافة الصحية منطقة شرق الطبية.