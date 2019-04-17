شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تقرر إبعاد سوري خارج البلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت وزارة الداخلية إبعاد مواطن سوري خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، ونشر القرار في عدد الوقائع المصرية الصادر صباح الأربعاء. للاطلاع على نص القرار: الوقائع المصرية 17 إبريل 2019

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الداخلية» تقرر إبعاد سوري خارج البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.