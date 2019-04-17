شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسمي شهيدين على مركزي شباب في الجيزة والإسكندرية (نص القرار). والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على إطلاق أسم الشهيد عمرو عبدالجيد عبدالله على مركز شباب كفر طهرمس في الجيزة. ووافق على إطلاق أسم الشهيد حسام السيد بهي على مركز شباب الحرية في الإسكنرية، ونشر القرار في عدد الوقائع المصرية الصادر صباح الأربعاء. Advertisements للاطلاع على نص القرارات: الوقائع المصرية 17 إبريل 2019

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