«الداخلية» توافق على تجنس 21 مواطنًا بجنسيات آخري (نص القرار)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار سمحت وزارة الداخلية لـ21 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. Advertisements للإطلاع على نص القرار: الوقائع المصرية 17 إبريل 2019

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