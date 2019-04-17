شكرا لقرائتكم خبر عن لتنشيط السياحة.. إقامة رمز لمدينة شرم الشيخ في أحد ميادين جورجيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وفد ممثلي الشركات السياحية في جورجيا، إضافة إلى فريق عمل تصوير مسلسل جورجي من 700 حلقة لتصوير عدة حلقات من أحداثه في إحدى مننتجعات المدينة.

عقد المحافظ مؤتمرا صحفيا، مساء الثلاثاء، لدعوة الجورجيين إلى السيااحة في مصر، مشيدًا باستجابة الشركات السياحية الجورجية لدعوة زيارة المدينة على وجه السرعة.

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أعلن المحافظ أنه سيتوجه إلى مدينة باتومي الجورجية أبريل الجاري بدعوة من محافظ المدينة، معلنًا عن تنفيذ عمل فني يعبر عن شرم الشيخ في أحد الميادين الكبري وسط باتومي للترويج للسياحة المصرية.

أعلن المحافظ عن إقامة رمزا أو عمل فني لجورجيا في شرم الشيخ للترويج لسياحتها بالمثل، داعيًا الوفد إلى زيارة مدينة سانت كاترين، وإقامة مباراة كرة قدم مع فريق شرم الشيخ في مدينة الشباب والرياضة.

أشاد الوفد الجورجي بما رأوه في شرم الشيخ، مؤكدين أنها «مدينة الجنة»، فيما قال رئيس الوفد إن مصر تستقبل 25 ألف سائح جورجي سنويًا، مؤكدًا العمل على زيادتهم في المستقبل القريب.