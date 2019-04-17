شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الانتقالى فى السودان يعلن عن إجراءات خاصة لمحاربة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس الانتقالى فى السودان عن إجراءات خاصة لمحاربة الفساد، وتشمل تلك الإجراءات مراجعة حركة الأموال اعتبارا من 1 أبريل الجارى، وتوجيه بنك السودان بحجز الأموال التى تكون محل شبهة. Advertisements جاء ذلك وفق ما أفادت به العربية فى خبر عاجل عبر شريطها الإخبارى.

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