وفد مصرى رفيع المستوى يزور الخرطوم للتأكيد على دعم خيارات الشعب السودانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى وفد مصرى رفيع المستوى زيارة إلى دولة السودان للوقوف على تطورات الأوضاع الجارية والمتسارعة التى يمر بها السودان الشقيق فى هذه اللحظة الفارقة من تاريخه، للتأكيد على دعم مصر الكامل لخيارات الشعب السودانى وإرادته الحرة .

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