مدبولى يلتقى الرئيس التنفيذى لـ "الخرافى" الكويتية لبحث فرص توسيع الاستثمارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - -مدبولى: الحكومة حريصة على تقديم كافة صور المساندة للاستثمارات الجادة -الخرافى: ورثنا حب مصر من والدنا.. وحريصون على زيادة استثماراتنا وتوسيع أنشطتنا

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ، المهندس بدر الخرافى، الرئيس التنفيذى لمجموعة "الخرافى" الكويتية، وشركة "زين للاتصالات" والوفد المرافق له، لبحث فرص توسيع استثماراتهم بمصر، وحضر اللقاء الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات.

واستهل المهندس بدر الخرافى اللقاء بالتأكيد على اهتمام المجموعة بالسوق المصرى، قائلا "ورثنا حب مصر من والدنا ناصر الخرافى". وأضاف أنهم حريصون على زيادة حجم استثماراتهم فى مصر، وتوسيع أنشطتهم القائمة، والتى تتضمن استثمارات فى مجال الإنشاءات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المشروعات فى مجال المقاولات والطرق، بالإضافة إلى اهتمامهم بالاستثمار فى قطاع الاتصالات وخدمات الانترنت، وكذا المدن الذكية.

وأكد الخرافى أن استثمارات المجموعة فى القطاع الصناعى بمصر تتزايد، حيث قاموا بتوسعات فى مصانع المجموعة بالإسكندرية وغيرها من المدن، فضلا عن شراكتهم مع شركة "ميتسوبيشى" اليابانية فى السوق المصرى.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء تقدير مصر للإسهامات القيمة لمجموعة الخرافى فى الاقتصاد المصرى، مضيفا أن الحكومة حريصة على تقديم كافة صور المساندة للاستثمارات الجادة. ورحب رئيس الوزراء برغبة المجموعة فى الاستثمار فى مجالات الاتصالات والإنترنت والمدن الذكية، مشيرا أيضا إلى رغبة الحكومة فى جلب استثمارات فى مجال تصنيع وسائل النقل الجماعى التى تعمل بالكهرباء، وكذا السيارات الكهربائية.

وأشار رئيس الوزراء إلى ما تقوم به الحكومة من جهود لتشجيع الصناعة الوطنية وزيادة المكون المحلى، وإحلال المنتجات المصنعة محليا محل السلع المستوردة من أجل تقليل عجز الميزان التجارى وتوفير العملة الصعبة، مؤكدا تشجيع الحكومة لكل الاستثمارات العربية والأجنبية التى يمكن أن تسهم فى تحقيق هذه الأهداف.

فى ذات السياق، أشار وزير الاتصالات إلى إمكانية تدشين تعاون مع مجموعة "الخرافى" فى مجال إنشاء مراكز البيانات Data Centers، باعتبارها أحد المجالات الواعدة والمهمة فى مصر، فرحب الرئيس التنفيذى لمجموعة الخرافى بالتعاون فى هذا المجال، مؤكدا على ما تمتلكه المجموعة من خبرات فى إنشاء وإدارة مراكز البيانات، واستعدادهم لإقامة هذه المراكز فى فترة لا تتجاوز 18 شهرا.

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