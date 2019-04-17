شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق النتائج النهائية لانتخابات الصيادلة لحين إعادة التصويت بأسيوط والسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد عطية سعدة، رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة الصيادلة، إنه سيتم تعليق إعلان النتيجة النهائية لانتخابات التجديد النصفى، ولن يتم الإعلان عنها إلا عقب إجراء الانتخابات بمحافظتى السويس وأسيوط بعذ تعذر إجرائها بهم أمس الثلاثاء.

وأوضح عطية، فى تصريحات صحفية، أن إعلان النتائج الرسمية على مستوى الجمهورية، مُحدد له 26 من أبريل الجارى، مؤكدا أن مجلس النقابة العامة سيتولى تحديد موعد إجراء الانتخابات فى المحافظتين.

وأكد أن العملية الانتخابية شهدت إقبال كثيف على مستوى 25 محافظة تم إجراء التصويت بها، تحت إشراف قضائى.

كانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى، قد أعلنت تأجيل الانتخابات فى محافظتى أسيوط والسويس لتعذر وجود موظفين لاتمام العملية الانتخابية.

وأوضحت المؤشرات الأولية لعليات فرز الأصوات المشاركة بانتخابات التجديد النصفى، لنقابة الصيادلة، تحقيق الدكتور كرم كردى تقدما على مقعد النقيب العام للصيادلة، بـ18 محافظة، مقابل 7 محافظات فقط لأقرب منافسيه، الدكتور ثروت حجاج، حيث حصل الدكتور كرم كردى على ٧٣٢٣ صوت، مقابل ٦٤٥٢ للدكتور ثروت حجاج.

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وانتهت منذ قليل، 25 محافظة على مستوى الجمهورية من فرز أصوات المشاركين بانتخابات نقابة الصيادلة.